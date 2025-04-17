Дрон ВСУ атаковал Запорожскую АЭС
Дрон ВСУ сбили в 300 м от Запорожской АЭС
Фото: [flickr.com]
Украинские военные попытались атаковать район, расположенный неподалеку от Запорожской АЭС. Об этом сообщил телеграм-канал предприятия.
В сообщении уточняется, что беспилотный летательный аппарат был обезврежен на расстоянии 300 м от здания ЗАЭС. В этом корпусе находится уникальный в своем роде тренажер, имитирующий реакторный зал в натуральную величину. По данным, предоставленным станцией, никаких разрушений или пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Пресс-служба ЗАЭС сообщает, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на территории атомной станции, были проинформированы о произошедшем инциденте.
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила 71 украинский беспилотник за ночь.