Дрон ВСУ атаковал Запорожскую АЭС

Украинские военные попытались атаковать район, расположенный неподалеку от Запорожской АЭС. Об этом сообщил телеграм-канал предприятия.

В сообщении уточняется, что беспилотный летательный аппарат был обезврежен на расстоянии 300 м от здания ЗАЭС. В этом корпусе находится уникальный в своем роде тренажер, имитирующий реакторный зал в натуральную величину. По данным, предоставленным станцией, никаких разрушений или пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Пресс-служба ЗАЭС сообщает, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на территории атомной станции, были проинформированы о произошедшем инциденте.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила 71 украинский беспилотник за ночь.