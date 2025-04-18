США прекратят посредничество в украинском конфликте при одном условии

По словам госсекретаря Марко Рубио, США могут прекратить посреднические усилия по мирному урегулированию между Россией и Украиной в ближайшее время, если не будет заметен реальный прогресс в направлении соглашения. Об этом он заявил журналистам после его встречи с европейскими и украинскими представителями в Париже.

Рубио подчеркнул, что президент Трамп заинтересован в достижении мира, однако у него есть и другие важные задачи, и он готов переключиться на них, если перспективы мирного соглашения останутся туманными.

Переговоры с украинской стороной в Париже госсекретарь охарактеризовал как «позитивные», выразив надежду на скорый ответ от Киева. Также он отметил конструктивный и плодотворный характер переговоров с представителями Великобритании, Франции и Германии.

Рубио считает, что Европа должна играть активную роль в урегулировании украинского кризиса, особенно учитывая санкции ЕС, которые могут стать частью мирного договора. Он напомнил, что конфликт происходит на европейской территории, что делает участие европейских стран необходимым.

США проинформировали Киев о прошедших переговорах с Москвой и о визите специального представителя президента США Уиткоффа в Россию, сообщил Рубио.

Ранее сообщалось, что Украина и Америка подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых.