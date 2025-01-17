США пригрозили Грузии изоляцией из-за нападения на Гахарию

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер предупредил Грузию о возможной изоляции в связи с недавним нападением на Георгия Гахарию, бывшего премьер-министра и лидера партии «За Грузию». Это заявление Миллер выдал на своей странице в социальной сети X.

Он выразил свое осуждение по поводу насилия, направленного против мирных грузинских граждан, протестующих, журналистов и оппозиционных активистов, включая Гахарию.

Миллер подчеркнул, что это является еще одним примером репрессивной стратегии правящей партии «Грузинская мечта», которая может привести к международной изоляции страны.

Инцидент с Гахарией произошел в Батуми 15 января, когда его избили неизвестные лица. По словам членов партии «За Грузию», нападение случилось в отеле Sheraton.

В результате нападения у мужчины были сломаны носовые кости, однако операция не потребовалась, и Гахария покинул медицинское учреждение по собственному желанию.