США предупредили Грузию о возможности «дальнейших последствиях», если Тбилиси не изменит свой текущий курс, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», — отметил он в контексте выборов в Грузии и политики местных властей.

Миллер также подчеркнул, что Вашингтон поддерживает требования как местных, так и международных наблюдателей о тщательном расследовании сообщений о возможных нарушениях во время голосования.

Ранее стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов. По информации, заказчиками провокаций выступает Запад. Целью является максимальное обострение внутриполитической обстановки в Грузии.