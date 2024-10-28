Стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов
ТАСС: снайперы с Украины прибывают в Грузию для организации провокаций
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Протесты в Грузии, разгоревшиеся на фоне прошедших парламентских выборов, могут подогреть профессиональные снайперы. ТАСС со ссылкой на анонимные источники в регионе сообщает, что подстрекателей якобы готовили на Украине.
Собеседник федерального агентства отметил, что заказчиками провокаций выступает Запад. По его словам, целью является максимальное обострение внутриполитической обстановки в Грузии и для этого «западники не гнушаются ничем».
«В республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста», — указал источник ТАСС.
Напомним, что массовые волнения в Грузии начались после объявления результатов парламентских выборов. Протесты запустила в том числе и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о «тотальной фальсификации». Глава не признала победы демократической «Грузинской мечты», которая выступала за нейтралитет и по сути за сохранение отношений с Россией. Как действующая ранее партия она не присоединялась к антироссийским санкциям, ссылаясь на вред торговле стран и экономике.
Партия «Путь Грузии» под руководством президента и ряд других фракций предлагали проевропейский курс, которого требуют протестующие в Тбилиси.
Ранее сообщалось, что вечером 28 октября в Тбилиси стартовал митинг против итогов парламентских выборов.