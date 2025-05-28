США приняли участие в форуме Совбеза РФ впервые после долгого времени

В текущем году 13-я Международная встреча высоких должностных лиц, ответственных за вопросы безопасности, ознаменовалась участием представителей Соединенных Штатов, что стало первым подобным событием за несколько лет. Мероприятие, организованное Советом безопасности Российской Федерации, проходит на площадке национального центра «Россия», сообщил «Коммерсантъ».

Американскую сторону представляют два сотрудника посольства США в Москве: советник по политическим и экономическим вопросам Эрик Джордан и второй секретарь Джереми Вентузо. В зале пленарных заседаний на столе установлены таблички с американским флагом, а также размещен большой флаг США, наряду с флагами других стран-участниц.

В работе Международной встречи участвуют 125 делегаций, представляющих свыше ста государств Глобального Юга и Востока, стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также 14 международных организаций. Руководит форумом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что Трамп не принял решение по поводу санкций против РФ.