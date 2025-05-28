Трамп не принял решение по поводу санкций против РФ

Издание Politico сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не пришел к окончательному решению относительно введения новых ограничений против России в связи с украинским кризисом.

Источники сообщают, что Трамп обеспокоен возможным отказом Москвы от участия в переговорах о прекращении огня, если Вашингтон прибегнет к угрозе введения новых экономических санкций.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США рассматривает возможность введения очередных рестрикций в отношении Российской Федерации и размышляет о выходе из переговорного процесса.

Возможные новые меры могут коснуться банковского сектора, но также обсуждаются и «иные способы оказания давления» на российское руководство, чтобы добиться от него уступок, желаемых Соединенным Штатам.

Ранее в Белом доме заявили, что Путин почти сжег «золотой мост» Трампа к восстановлению отношений.