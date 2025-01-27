США приостановили выдачу виз колумбийским чиновникам и их семьям из-за мигрантов

Государственный департамент США объявил о приостановке выдачи виз для граждан Колумбии в консульском отделе посольства в Боготе. Эта мера будет действовать до тех пор, пока Колумбия не согласится принять своих же мигрантов, депортированных из Америки, сообщили в официальном аккаунте Госдепа в социальных сетях.

В данном сообщении уточняется, что после отказа президента Колумбии Густаво Петро принять два ранее согласованных рейса по репатриации, госсекретарь Марко Рубио принял решение немедленно остановить выдачу виз в консульском отделе посольства. Меры останутся в силе до тех пор, пока Колумбия не выполнит свои обязательства по возвращению собственных граждан.

Колумбийский президент прокомментировал решение руководителя Госдепартамента США. В своем посте в соцсети он указал, что у этих лиц нет виз в США, и отметил, что другие страны становятся более привлекательными для них.

26 января США ввели санкции и 25% пошлины на все колумбийские товары в ответ на отказ Боготы принять депортированных.

Дональд Трамп предупредил, что это только начало, запрещая въезд в США колумбийским чиновникам и усилив проверки для всех граждан Колумбии. В ответ колумбийский президент анонсировал увеличение пошлин на импорт из США на 25%.