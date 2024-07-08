США признали, что ВСУ атаковали Севастополь американскими дальнобойными ракетами ATACMS

Украинские боевики атаковали Севастополь в конце июня нынешнего года при помощи ракет ATACMS, произведенных в США. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

При этом представитель американской администрации подчеркнул, что Вашингтон не планирует менять политику в отношении ранее заявленных ограничений на использование Киевом американского оружия и не позволит ВСУ бить вглубь России.

«Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется», — сообщил Кирби, трансляция брифинга велась на официальном youtube-канале Белого дома.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.