В Соединенных Штатах продолжают распространять информацию о том, что Иран якобы обладает достаточным количеством обогащенного урана для производства не менее девяти или десяти ядерных боеголовок. В связи с этим, по мнению Рубио, Тегерану следует «избавиться от этого урана», предоставив его американцам. Дипломата цитирует Reuters.

В крайнем случае, как подчеркнул Рубио, уран, извлеченный из недр земли, должен быть передан Тегераном другим государствам, которые смешают его с менее обогащённым материалом, — заявил Рубио.

Как утверждает глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Тегеран не мог переместить материалы, хотя в средствах массовой информации ранее появлялись сообщения о планах воздушных атак со стороны американских ВВС.

Тель-Авив также выразил своё недовольство в связи с авиаударами США по Фордо и Исфахану. Президент Израиля Ицхак Герцог подчеркнул, что ядерная программа Ирана не была полностью разрушена, несмотря на значительный ущерб, нанесённый ей в результате ночных бомбардировок.

Таким образом, ситуация остается в подвешенном состоянии. Утверждения западных СМИ о том, что Трамп намеревался нанести лишь единичный удар и не планирует дальнейшей эскалации, не более чем пустые слова. Точно так же, как и недавние заявления о том, что Трамп якобы взял «две недели на размышление».

Все это не очень согласуется с недавними заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США якобы уничтожили ядерную программу Ирана.