США протестировали новое оружие на венесуэльских военных

Президент США Дональд Трамп заявил о применении американскими военными нового оружия во время операции в Венесуэле. Глава Белого дома назвал его «дискомбобулятор».

По его словам, это оружие, способное дезориентировать и «сбивать с толку», использовалось для подавления систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников Каракаса.

Как отметил Трамп, дискомбобулятор рассылает сильную звуковую волну, из-за которой у венесуэльских военнослужащих начались головные боли и кровотечения. Кроме того, волна выводила из строя технику.

Операция под названием «Абсолютная решимость», в рамках которой применялось это оружие, длилась, по утверждению Трампа, 2 часа 20 минут.

Это заявление Трамп сделал в контексте обсуждения так называемого «гаванского синдрома» — набора симптомов (головные боли, головокружение, потеря слуха), которые с 2016 года испытывали американские дипломаты и сотрудники разведки в разных странах.

Трамп связал это с сообщениями о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена закупала импульсное энергетическое оружие, способное генерировать направленные радиоволны.

