США против ООН: зачем Вашингтону нужна война в Венесуэле?

По мнению президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, США стремятся спровоцировать конфликт с Венесуэлой с целью установления подконтрольного марионеточного правительства. Об этом сообщила телекомпания Venezolana de Television, цитируя заявление президента.

Мадуро подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов Америки, пренебрегая международным правом, действующими соглашениями и Уставом ООН, развязала против Венесуэлы многоплановую войну и в течение последних недель прибегает к «абсолютно отвратительным, преступным и аморальным угрозам». Он отметил, что действия США являются грубым нарушением международного законодательства и общепринятых норм.

Ранее президент Венесуэлы заявил о начале Третьей мировой.