Президент Венесуэлы заявил о начале третьей мировой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале третьей мировой войны. По его мнению, у США есть детальный план по установлению глобальной гегемонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что третья мировая война уже началась. По его словам, США целенаправленно реализуют масштабный стратегический план по навязыванию своей гегемонии в политической, экономической и военной сферах по всему миру.

Мадуро назвал сумасшествием и прямой провокацией возможное военное нападение на его страну. Он прокомментировал недавнее решение Вашингтона направить к берегам Венесуэлы три военных корабля с четырьмя тысячами морских пехотинцев.

Белый дом оправдывает свои действия борьбой с наркотрафиком, не исключая силового сценария. Венесуэла расценивает это как попытку колонизации и дестабилизации обстановки в регионе. Напряженность резко возросла после объявления Генпрокуратурой США награды в $50 млн за информацию для ареста Мадуро.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает удары по Венесуэле для давления на Мадуро.