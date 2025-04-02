США расширили список антироссийских санкций

Еще три россиянина и три организации из РФ были добавлены в санкционные списки США. Об этом заявили представители американского Министерства финансов, и об этом рассказало РИА Новости.

Америка добавила в свой список ограничений, действующих в отношении российских физических и юридических лиц, еще троих людей: Юрия Белякова, Вячеслава Виданова и Сохраба Гайрата. Гайрат имеет помимо российского еще и афганское гражданство. Также в санкционный список внесены три организации: ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм».

Все эти люди и компании были внесены в документ на основании борьбы с терроризмом. При этом из списка исключили одного человека, Карину Ротенберг. Санкции в ее отношении действовали на основании связи с предпринимателем Борисом Ротенбергом.

Ранее о санкциях в отношении России высказались в Европе. По словам главы Еврокомиссии фон дер Ляйен, введенные рестрикции «причиняют боль» РФ и будут сохранены до урегулирования противостояния на Украине. Она потребовала установления прочного и справедливого мира, чтобы начать говорить об отмене антироссийских ограничений.