Украина и ЕС согласились на 22 условия со стороны США по мирному урегулированию

Белый дом выставлял украинской стороне 22 условия, которые касаются возможно мирного соглашения по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Его слова привел телеканал Fox News.

По словам Келлога, в Лондоне на прошлой неделе он сам и его окружение встречались с делегациями Украины и государств Евросоюза.

«Мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», — указал он.

Ранее спецпосланник Келлог заявил, что Соединенные Штаты готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он также прокомментировал и то, что США, якобы, выходят из переговоров по Украине – по словам политика, он так не считает.