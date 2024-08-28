США сняли санкции с бывшего главы Совкомбанка Бродского
Фото: [flickr.com]
Министерство финансов США исключило из списка антироссийских санкций бывшего президента Совкомбанка Илью Бродского, о чем сообщается на сайте ведомства.
Причина снятия санкций не объясняется. Согласно данным Минфина США, у Бродского, помимо российского, имеется гражданство Кипра.
Санкции против Совкомбанка и его руководителей были введены в 2022 году. Ранее из санкционного списка был исключен заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Ранее сообщалось о том, что МИД РФ закрыл въезд в Россию 92 гражданам США в ответ на русофобский курс администрации Джо Байдена.