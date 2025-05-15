США сняли санкции с КТК и компании «Тенгизшевройл»

Компания «Тенгизшевройл» и Каспийский трубопроводный консорциум были выведены из перечня действий санкций Соединенных Штатов. Об этом сообщил ТАСС.

В январе 2025 года распоряжением Министерства финансов США были запрещены все сделки с компанией «Тенгизшевройл», а также с Каспийским трубопроводным консорциумом. Теперь же новым распоряжением Минфина США эти сделки, а также нефтяные услуги, разрешены вновь. За счет этого все зарубежные фирмы могут свободно заключать с этими организациями контракты, а также вести сотрудничество. Новое положение закреплено в генеральной лицензии американского финансового ведомства.

Ранее появилось сообщение, что Евросоюз взялся за разработку 18-го пакета антироссийских санкций. Развитие новой стратегии направлено на дальнейшее усиление давления на Россию. Такое заявление сделала глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.