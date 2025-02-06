США собрались арестовать второй самолет, принадлежащий Мадуро

Соединенные Штаты хотят наложить арест на второй самолет, которым пользуется Николас Мадуро, президент Венесуэлы, а также его правительство. Данные об этом появились у агентства The Associated Press.

В руки издания попал документ Госдепартамента США. Согласно ему, администрация американского президента планирует наложить арест на еще один самолет Венесуэлы.

«Администрация Трампа планирует арестовать второй самолет, принадлежащий правительству президента Николаса Мадуро, в Доминиканской Республике», — указали журналисты.

Арест должен быть наложен на воздушное судно марки Dassault Falcon 200. Сам Мадуро и его окружение использовали его для полетов на Кубу, в Грецию и Россию. По имеющимся сведениям, решение об аресте должно быть объявлено в четверг, 6 февраля. Госсекретарь Рубио объявит о нем во время своего визита в Доминикану.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа выразила желание сменить режим в Венесуэле. Она не планирует предпринимать никаких военных действий, но хочет, чтобы Мадуро покинул свой пост и страну.