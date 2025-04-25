США собрались предложить Саудовской Аравии пакет оружия на $100 млрд

До этого Соединенные Штаты еще во времена президентства Байдена пытались заключить с Саудовской Аравии совместный оборонительный пакт, но не преуспели в этой инициативе. Трамп планирует предпринять в этом направлении новые шаги. Он хочет предложить Эр-Рияду подписать контракт на поставку вооружений на общую сумму более чем в $100 млрд.

Продажа оружия не является самоцелью для Америки. Планируется, что поставки вооружений будут частью более глобальной сделки. В ее рамках Саудовская Аравия должна нормализовать свои отношения с Израилем.

Ранее сообщалось, что в одной из школ ДНР нашли тайник с оружием иностранного производства. По мнению сотрудников ФСБ, схрон был сделан иностранными наемниками, которые находятся на службе ВСУ. Оружие и взрывчатка были спрятаны для проведения диверсий и терактов.