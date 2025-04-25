США собрались предложить Саудовской Аравии пакет оружия на $100 млрд
Reuters: США предложат Саудовской Аравии вооружения на сумму более $100 млрд
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Белый дом хочет предложить Саудовской Аравии пакет вооружений на сумму, превышающую $100 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters.
До этого Соединенные Штаты еще во времена президентства Байдена пытались заключить с Саудовской Аравии совместный оборонительный пакт, но не преуспели в этой инициативе. Трамп планирует предпринять в этом направлении новые шаги. Он хочет предложить Эр-Рияду подписать контракт на поставку вооружений на общую сумму более чем в $100 млрд.
Продажа оружия не является самоцелью для Америки. Планируется, что поставки вооружений будут частью более глобальной сделки. В ее рамках Саудовская Аравия должна нормализовать свои отношения с Израилем.
Ранее сообщалось, что в одной из школ ДНР нашли тайник с оружием иностранного производства. По мнению сотрудников ФСБ, схрон был сделан иностранными наемниками, которые находятся на службе ВСУ. Оружие и взрывчатка были спрятаны для проведения диверсий и терактов.