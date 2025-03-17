США сообщили ЕС о выходе из группы по расследованию против РФ

Издание The New York Times сообщило , что Министерство юстиции США проинформировало европейских должностных лиц о своем выходе из международной группы, занимающейся расследованиями, в том числе касающимися действий российского руководства в связи с украинским конфликтом. Газета ссылается на осведомленные источники.

Как сообщают источники издания, причиной выхода американская сторона назвала необходимость перенаправления ресурсов. Также отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа сокращает штат сотрудников Министерства юстиции, взаимодействующих с украинскими прокурорами и правоохранительными органами.

Помимо прочего, группа проводит расследования в отношении руководства Белоруссии, Северной Кореи и Ирана. Вашингтон присоединился к этой инициативе в 2023 году. Официальное уведомление о выходе, как ожидается, будет направлено членам Евроюста 17 марта в форме письма.

Ранее сообщалось, что США не примут условия РФ по Украине без одобрения ЕС.