США убедили Украину, что ее пригласят на переговоры

Американские чиновники ввели Украину в заблуждение, убедив ее в том, что она будет принимать участие в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта, возникшего на ее территории. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает издание Wall Street Journal.

До этого телеканал Fox News сообщил, что представителей Киеве не пригласили на переговоры в Саудовской Аравии, в которых будут принимать участие США и РФ.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла своих представителей в Саудовскую Аравию, объяснив это тем, что на столе переговоров «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

Ранее сообщалось о том, что Камала Харрис анонсировала сбор денег на борьбу с политиками Трампа.