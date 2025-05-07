США усилят разведывательную деятельность в Гренландии

Американские спецслужбы наращивают усилия по сбору данных о Гренландии. Об этом сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал заинтересованность в приобретении этого острова.

Согласно информации, опубликованной WSJ, на прошлой неделе группа высокопоставленных должностных лиц во главе с главой национальной разведки Тулси Габбард дала указание разведке «собрать больше сведений о гренландском движении за независимость и об отношении к разработке американскими компаниями природных ресурсов острова».

В ответ Габбард заявила, что «WSJ следовало бы устыдиться» за то, что журналисты, раскрывая секретную информацию, подрывают доверие к президенту.

Трамп впервые озвучил идею покупки острова в декабре 2024 года. Вскоре после этого Министерство обороны Дании объявило о планах по увеличению финансирования обороны острова.

Ранее Трамп пригрозил отправить американские войска для захвата Гренландии.