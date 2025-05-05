Трамп пригрозил отправить американские войска для захвата Гренландии

В беседе с журналистами телеканала NBC News президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что при некоторых условиях он может рассмотреть возможность отправки американских военных для установления контроля над Гренландией.

Президент вновь акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты Америки испытывают острую потребность в Гренландии, поскольку она якобы играет ключевую роль в обеспечении глобальной безопасности.

«Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

К слову, еще до того, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента, он неоднократно высказывался о необходимости присоединения этой территории к Соединенным Штатам. Американец подчеркивал, что эти земли имеют важное стратегическое значение для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Президент США не стал давать гарантий, что не будет использовать военную силу для установления контроля над крупнейшим в мире островом.

Ранее Трамп заявил, что Канада стала бы «отличным 51-м штатом» США.