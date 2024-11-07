США установили условие для поддержки Зеленского

Соединенные Штаты готовы оказать помощь Владимиру Зеленскому, если он решит начать переговоры с Россией по постепенному разрешению конфликта. Такую информацию сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга в четверг, передает РИА Новости.

«Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим», — сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.

При этом он отметил, что Вашингтон не собирается устанавливать для Зеленского какие-либо сроки для начала мирного диалога с Россией.

Кроме того, он указал, что в конечном итоге это решение остается за самим Зеленским. Миллер также добавил, что не наблюдает никаких признаков того, что российское руководство стремится прекратить военные действия.

При этом Путин ранее подтвердил готовность России к переговорам по украинскому конфликту. Президент России подчеркнул, что российская сторона вела переговоры в самом начале конфликта.