США ввели санкции против судна, участвовавшего в транспортировке нефти из РФ

В санкционный список попали три судна. Первое из них, танкер Maisan, действует под флагом Панамы. По утверждению США, оно задействовано в теневом флоте, который помогает России обходить санкции. Он занят в перевозке нефти, добытой в РФ. Еще два судна — это Tulip BZ под флагом Сан-Марино и White Whale под флагом Панамы. Они были задействованы в перевозках иранской нефти в порты Йемена, то есть причастны к поддержке движения «Ансар аллах». Такие санкции являются средством давления как на Тегеран, так и на хуситов.

Ранее в США заговорили о возможных новых санкциях против России. Трамп сообщил, что рестрикции могут ввести против российских банков, поскольку ВС РФ наносит свои удары по украинской инфраструктуре. По его мнению, у Путина не было никаких причин бить по Украине на протяжении последних дней.