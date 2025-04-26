Трамп призвал к пересмотру подхода к России после ударов по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможности введения ограничительных мер против российских банковских учреждений. Свое заявление он сопроводил замечанием о том, что у Российской Федерации «нет причин» для нанесения ударов по украинской инфраструктуре. Данное сообщение было опубликовано главой государства на его личной странице в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, у российского лидера Владимира Путина не было веских оснований для осуществления ракетных атак на территорию Украины в течение последних нескольких дней.

Подобные действия, по словам Трампа, наводят его на мысль о необходимости пересмотра подхода к ситуации, в частности, посредством использования банковских или вторичных санкций.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Рады Лапин допустил попытку ВСУ ударить по параду Победы в Москве.