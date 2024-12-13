США ввели визовые ограничения против должностных лиц Грузии за подрыв демократии

Власти Соединенных Штатов вводят визовые ограничения для примерно 20 граждан Грузии, среди которых высокопоставленные чиновники и законодатели, якобы за нарушения демократических принципов. Дополнительно планируются новые санкции, о чем заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер в официальном сообщении.

В заявлении акцентируется, что «США решительно осуждают безосновательное применение силы и агрессию со стороны партии «Грузинская мечта» по отношению к гражданам Грузии, включая протестующих, журналистов, правозащитников и представителей оппозиции».

В Госдепартаменте выражают мнение, что «Грузинская мечта» дистанцировалась от евроатлантического курса, который, как предполагается, поддерживает большинство населения страны.

«Мы привержены тому, чтобы в отношении должностных лиц высокого ранга или тех, кто причастен к подрыву демократии, были введены визовые ограничения», — подчеркивается в документе.

Также сообщается о готовящихся дополнительных мерах, включая новые санкции. Ранее уже были введены ограничения, которые затронули более 100 человек, включая близких их семей, связанных с «Грузинской мечтой».

Ранее сообщалось, что Трамп предложил разместить на Украине европейских военных для мониторинга.