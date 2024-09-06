США выделили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Соединенные Штаты намерены выделить Украине около $250 млн на новый пакет военной помощи, согласно заявлению Пентагона. Об этом сообщило РИА Новости.

В пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты «Брэдли», бронетранспортеры M113 и защищенные от мин транспортные средства.

Кроме этого, Киеву будут переданы патрульные катера, патроны для стрелкового оружия, запчасти и вспомогательное оборудование.

Средства также пойдут на обучение украинских солдат и различные другие услуги.

Две недели назад Пентагон объявил о пакете помощи на сумму $125 млн. Тогда Украине предоставили ракеты для HIMARS, 155-миллиметровые снаряды, комплексы Javelin, боеприпасы для борьбы с беспилотниками и высокомобильные машины скорой помощи HMMWV, а также другое оборудование и вооружение.

Ранее сообщалось, что ЕК выделила Украине €40 млн для поддержки энергетики.