Соединенные Штаты Америки (США) вывели свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с румынской авиабазы Михаил Когэлничану, которая находится недалеко от Украины, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Командования ВВС США в Европе.

Так, по данным ведомства, американский военнослужащие совершили вылет в район Персидского залива 26 июля. В этот день происходила передислокация.

Боинг Б-52 «Стратофортресс» («Стратосферная крепость») представляет собой американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик компании Boing, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Воздушное судно пришло на смену бомбардировщику B-36.

Как следует из характеристики воздушного судна, Stratofortress способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное, на дозвуковой скорости на высотах до 15 километров. Главная задача, для которой Б-52 разрабатывался — доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР.

21 июля сообщалось, что российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы над акваторией Баренцева моря. Там были замечены два бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Ранее сообщалось, что за неудачную операцию по угону Су-34 отвечал бывший командующий ВСУ Валерий Залужный.