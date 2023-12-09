США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ о прекращении огня в секторе Газа

Соавторами проекта ОАЭ резолюции выступили 97 стран-членов Организации объединенных наций, сообщает РИА Новости. Документ предписывал к без каких-либо предусловий немедленной остановке огня в анклаве и освобождению всех заложников.

Также резолюция призывала ХАМАС и Израиль обеспечить гуманитарный доступ международных организаций в Газу.

За резолюцию голосовали всего лишь 13 членов СБ ООН. Великобритания воздержалась. Не одобрили документ США. Таким образом на него было наложено вето.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».