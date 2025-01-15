США захотели создать на Украине демилитаризованную зону под контролем ЕС

Большинство советников Дональда Трампа выступают за то, что на Украине стоит создать специальную демилитаризованную зону, которую будут контролировать военнослужащие из стран Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters.

По мнению окружения Трампа, Украине стоит дать гарантии в виде создания специальной демилитаризованной зоны. При этом нынешняя линия фронта должна быть заморожена.

«Большинство советников Трампа выступают за предоставление Украине гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны, патрулируемой войсками европейских стран», — указали журналисты.

По мнению советников, Украина в данный момент, а также в обозримом будущем, не может получить членство в НАТО.

Ранее сообщалось, что специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог отложил запланированный визит в Киев. Он встретится с украинским правительством только после инаугурации нового президента.