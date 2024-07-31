США захотели создать новый маршрут в Центральную Азию в обход России и Китая

Соединенные Штаты стремятся обеспечить доступ странам Центральной Азии к мировым рынкам, чтобы те не зависели от КНР и РФ. Об этом заявил Джеймс О'Брайен, помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии. Его слова привели РИА Новости .

О'Брайен во время выступления в Сенате сообщил, что Госдеп думает над созданием нового пути в Азию, чтобы тот вел в обход Китая и России. В частности, он может быть проложен через Азербайджан либо Армению.

«Страны Центральной Азии невероятно богаты. Если мы сможем открыть маршрут, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая», - указал он.

Помощник госсекретаря подчеркнул, что пока путь в Азию ведет через РФ либо КНР, что не дает особого выбора азиатским государствам.

Ранее сообщалось, что американские военные вывели свои бомбардировщики с авиабазы, расположенной рядом с Украиной. Их перевели из Румынии в район Персидского залива.