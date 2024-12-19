США захотели вести с РФ и КНР переговоры по стратегической стабильности

Как сообщило РИА Новости, США предпочитает вести двусторонние переговоры с Россией и Китаем по вопросам стратегической стабильности, а не участвовать в трехстороннем диалоге, отметил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, выступая в аналитическом центре Фонд Карнеги*.

Файнер подчеркнул, что ядерные возможности и доктрины России и Китая существенно различаются, и именно это обуславливает текущую позицию США в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что в США испугались выводов Китая о слабости военных разработок США.

*организация признана нежелательной в России и выполняет функции иностранного агента.