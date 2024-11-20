Американский аналитик Брэндон Вайхерт, публикующийся в издании The National Interest, выразил опасения, что успешная защита России от ракет ATACMS может серьезно ударить по репутации военных технологий США.

По его мнению, которое он выразил в материале издания, это станет сигналом для всего мира, особенно для Китая, о том, что передовые американские вооружения имеют серьезные ограничения и могут быть преодолены.

Вайхерт напомнил, что ракеты ATACMS разрабатывались еще в период холодной войны, чтобы использоваться против СССР, если конфликт перерос бы в открытую фазу. Однако их дальность — порядка 300 километров — делает их малопригодными для поражения ключевых объектов российской оборонной промышленности, находящихся в глубине страны. Эксперт отмечает, что данные системы способны атаковать склады вооружений, линии снабжения и базы вблизи границы, однако значительная часть производственных мощностей России располагается далеко за Уралом, вне досягаемости этих ракет.

В свою очередь, российский эксперт Василий Дандыкин напомнил, что Вооруженные силы РФ уже имеют успешный опыт уничтожения дальнобойных американских ракет ATACMS, которые администрация президента Джо Байдена разрешила передать Украине для нанесения ударов по российской территории.

Эксперт отметил, что использование этих ракет становится поводом для проверки их эффективности в реальных боевых условиях. Однако для США риск репутационных потерь в случае провала остается высоким, особенно на фоне растущей конкуренции с Китаем, который внимательно наблюдает за развитием ситуации.

Ранее известный российский политолог Аграновский назвал удары ATACMS по России провокацией против Трампа и предположил, каким может быть ответ Москвы.