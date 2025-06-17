США заявили о смерти своего гражданина в Киеве якобы в результате удара ВС России

Во вторник, 17 июня, Госдепартамент Соединенных Штатов Америки заявило о гибели гражданина США в Киеве. По версии Госдепа, причиной смерти стал удар российских военных по объектам украинского ВПК.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что в ночь на вторник Вооружённые силы России атаковали объекты военно-промышленного комплекса в Киевской области.

По словам Тэмми Брюс, официального представителя Госдепартамента США, Соединенные Штаты Америки выражают своё неодобрение в связи с ночным нападением российских вооруженных сил на Киев.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине … мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших», — сказала Брюс.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о массированном обстреле со стороны российских вооруженных сил. По его информации, за прошедшую ночь российские военные выпустили по Украине 440 беспилотников и 32 ракеты. Он пригрозил дать жесткий ответ Москве на произошедшее минувшей ночью.