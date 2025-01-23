Трамп разрешил агентствам по борьбе с наркотиками и контролю за оружием депортировать мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила полномочия по депортации нелегальных мигрантов таким агентствам, как Управление по борьбе с наркотиками (DEA), Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF), а также Службе маршалов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Газета получила доступ к служебной записке исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Бенджамина Хаффмана. В ней сказано, что администрация Трампа ожидает, что Министерство юстиции, куда входят DEA, ATF и Служба маршалов, выделит сотрудников для осуществления масштабной депортации нелегальных мигрантов.

Хаффман уточнил в своей записке, что полномочиями по задержанию мигрантов также обладают агенты ФБР. Согласно данным The Wall Street Journal, обычно сотрудники DEA и ATF не занимаются вопросами депортации, если дело не связано с нарушениями, касающимися наркотиков или оружия.

Служба маршалов задействуется в случаях, когда к нарушениям миграционного законодательства причастны лица, находящиеся в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что нелегалам запретили въезд через южную границу США.