США замерли в ожидании решения Путина после поездки Дмитриева в Вашингтон

США ждут, когда Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, отчитается перед президентом РФ Владимиром Путиным об итогах поездки в Вашингтон, чтобы приступить к дальнейшим действиям, направленным на урегулирование конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.