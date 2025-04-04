США замерли в ожидании решения Путина после поездки Дмитриева в Вашингтон
США ждут отчета Дмитриева перед Путиным
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США ждут, когда Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, отчитается перед президентом РФ Владимиром Путиным об итогах поездки в Вашингтон, чтобы приступить к дальнейшим действиям, направленным на урегулирование конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.
Ранее Дмитриев рассказал, что за последние два дня ему удалось встретиться с ключевыми чиновниками администрации американского президента.
Поездка Дмитриева в Вашингтон, считают авторы публикации, также может означать возможное расширение экономического сотрудничества между Россией и США.
Ранее Трамп оценил готовность Путина к заключению сделки с Украиной.