США ждут «многоцелевого» удара ВС РФ по Украине за «Паутину»

В ответ на атаку на военные объекты стратегической авиации Россия может предпринять «комплексные» действия против Украины в течение нескольких дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей США.

По мнению участников дискуссии, Россия пока не привела в исполнение свои угрозы о возмездии за нападение на аэродромы стратегической авиации. Как сообщил один из источников, ответные меры будут включать в себя различные виды воздушных атак, включая применение ракет и беспилотных летательных

По словам другого представителя американской администрации, который поделился информацией с Reuters, действия Москвы будут носить «явно несоизмеримый характер».

«Западный дипломатический источник сообщил, что, хотя ответ России, возможно, уже начался, он, скорее всего, усилится, нанеся удары по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, в попытке послать Киеву четкий сигнал», — говорится в тексте.

1 июня на территории Российской Федерации Киевом была проведена крупномасштабная операция под кодовым названием «Паутина». В рамках этой операции были атакованы пять российских военных аэродромов, расположенных в Мурманской, Рязанской и Амурской, Иркутской и Ивановской областях.

В ответ на эти действия Россия через несколько дней нанесла мощные удары по стратегическим объектам Вооружённых сил Украины с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее уже сообщалось, что по итогам массированного удара ВС РФ Зеленский потребовал от своих западных союзников усилить давление на Россию, а те, кто не станет делать этого, якобы станут считаться противниками Украины.