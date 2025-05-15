Эрдоган встретится с Зеленским в Анкаре

Согласно опубликованному для СМИ графику, в четверг, 15 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет день в Анкаре, где примет участие в ряде официальных мероприятий.

В 13:00 мск в президентском комплексе турецкой столицы запланирована официальная встреча с Владимиром Зеленским. Программа визита включает личную беседу лидеров, затем переговоры с участием делегаций обеих стран и рабочий ланч.

После полудня, приблизительно в 15:30, Эрдоган посетит мероприятие в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития. В пять часов вечера по плану у него начало еще одного официального мероприятия.

Одновременно с визитом Зеленского в Стамбуле, по предварительной информации, состоятся переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины. Российскую сторону на этих переговорах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

В состав делегации также включены заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее сообщалось, что спецборт с российскими переговорщиками приземлился в Стамбуле.