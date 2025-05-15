В Стамбуле приземлился российский дипломатический спецборт

В аэропорту Ататюрка в Стамбуле приземлился специальный борт с российской делегацией, которая отправится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом «Интерфаксу» сообщили представители авиационного сектора.

По информации СМИ, местом проведения переговоров станет резиденция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — дворец Долмабахче, расположенный на берегу Босфора. Точное время начала переговоров пока что указаны.

14 мая президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в переговорах с Киевом. В число представителей Москвы вошли помощник главы государства Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Накануне в Турцию прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По словам главы внешнеполитического ведомства республики Хакана Фидана, у него запланирована встреча с украинским коллегой для обсуждения организации переговоров.

Ранее сообщалось, что на фоне предстоящих переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле усилили меры безопасности.