Российский политолог Сергей Марков сделал резонансное заявление, обвинив руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен в организации уголовного преследования главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, именно Еврокомиссия инспирировала судебное преследование Гуцул, которая теперь названа аналитиком «главным политическим заключенным Европы». Это обвинение прозвучало на фоне продолжающегося уголовного дела в отношении руководителя гагаузской автономии, известной своей пророссийской позицией и выступавшей против политики центральных властей Молдовы в Кишиневе.

Эксперт подчеркнул, что подобные заявления, исходящие от авторитетного российского эксперта, могут серьезно обострить и без того напряженные отношения между Молдавией, ее Гагаузской автономией, Евросоюзом и Россией. Они бросают тень на беспристрастность европейских институтов и способны спровоцировать новый виток политической конфронтации в регионе.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен назвали дурой после ее слов о газе.