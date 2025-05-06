Стала известна дата четвертого раунда переговоров между США и Ираном

Журналист издания Axios Барак Равид, опираясь на слова специального представителя президента США Стива Уиткоффа сообщил в соцсети X, что новый этап американо-иранских переговоров касательно ядерной договоренности предположительно состоится 10 и 11 мая.

По информации журналиста, Уиткофф уточнил, что перенос переговоров возможен лишь в случае визита президента США Дональда Трампа в ближневосточный регион.

Равид также приводит слова Уиткоффа, который выражает оптимизм относительно хода переговоров по ядерной программе, отмечая «заметный прогресс» между сторонами. Уиткофф подчеркнул, что для американского президента приоритетным является «дипломатическое урегулирование» вопроса.

США и Иран ведут дискуссии о ядерной программе Исламской Республики. Дональд Трамп, после повторного избрания на пост президента США, заявил о своем намерении заключить новое соглашение по ядерной проблематике.

В конце марта он озвучил угрозу применения военной силы и введения торговых санкций в случае, если Тегеран не согласится на сделку в течение двух месяцев.

Ранее Трамп заявил, что переговоры США и Ирана по ядерному досье Тегерана идут хорошо.