Стала известна дата новых переговоров по ресурсам между Украиной и США

Украинская делегация прибудет в США для дальнейших переговоров о сделке в сфере полезных ископаемых. Очередное обсуждение договора пройдет 11–12 апреля. Такие данные появились у агентства Bloomberg.

Украина и Соединенные Штаты продолжают обсуждать между собой сделку о совместной добыче полезных ископаемых на украинской территории. Новый этап обсуждения проекта договора будет проходить в США, куда приедет делегация из Киева.

«Визит должен состояться 11–12 апреля», — указали журналисты.

Ранее в украинской прессе появились тревожные прогнозы, которые касаются экономической ситуации в стране. По мнению аналитиков, Киев стоит в одном шаге от полного краха. В стране может наступить стагфляция, одно из самых опасных положений экономики. При нем высокая инфляция сочетается с падением производства.