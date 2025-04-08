Стала известна дата новых переговоров по ресурсам между Украиной и США
Bloomberg: переговоры по ресурсной сделке с Украиной пройдут в США 11–12 апреля
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Украинская делегация прибудет в США для дальнейших переговоров о сделке в сфере полезных ископаемых. Очередное обсуждение договора пройдет 11–12 апреля. Такие данные появились у агентства Bloomberg.
Украина и Соединенные Штаты продолжают обсуждать между собой сделку о совместной добыче полезных ископаемых на украинской территории. Новый этап обсуждения проекта договора будет проходить в США, куда приедет делегация из Киева.
«Визит должен состояться 11–12 апреля», — указали журналисты.
Ранее в украинской прессе появились тревожные прогнозы, которые касаются экономической ситуации в стране. По мнению аналитиков, Киев стоит в одном шаге от полного краха. В стране может наступить стагфляция, одно из самых опасных положений экономики. При нем высокая инфляция сочетается с падением производства.