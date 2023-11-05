Стала известна дата встречи главы турецкого МИД с Блинкеном

Встреча главы турецкого МИД Хакана Фидана с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном была запланирована на понедельник, 6 ноября. Об этом сообщило издание РИА новости со ссылкой на официальное сообщение, опубликованное турецким ведомством.

Сообщается, что во время встречи стороны собираются обсудить нынешнюю ситуацию на территории сектора Газа и ряд проблем регионального характера. Уточняется также, что планируется произвести обмен мнениями сторон по взаимоотношениям государств.

Накануне американский государственный секретарь посетил Израиль с целью обеспечить защиту гражданским лицам Палестины. Известно, что Блинкен собирается посетить Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию с той же целью.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их одно — деньги США. Как долго они еще смогут спонсировать вооруженные столкновения, и когда в американском кошельке появится дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».