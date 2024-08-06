Количество погибших в Бангладеш за последние сутки составило 109 человек

Жертвами массовых беспорядков, которые начались в столице Бангладеша Дакке, стали 109 человек только за истекшие сутки. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Только на протяжении прошедшего дня число погибших во время столкновений протестующих с правоохранителями в Бангладеш достигло цифры в 109 человек. А всего количество жертв за последние дни составляет 409 человек. Таков подсчет местных экстренных служб.

Уже сообщалось, что протестующие ворвались в столице в резиденцию действующей главы кабинета министров Шейх Хасины. Та вынуждена была спасаться бегством. Впоследствии она покинула страну на вертолете и отправилась в Индию.

Ранее сообщалось, что президент Бангладеша Мохаммад Шахабуддин пообещал освободить всех арестованных протестующих. Помимо этого, он выпустит из заключения бывшего премьер-министра Халеду Зию, которую за коррупцию отправили в тюрьму шесть лет назад.