Американский шатдаун, вновь привлекший внимание мировых СМИ, представляет собой скорее техническую паузу, чем полноценный кризис. Как отмечает полковник запаса ВС РФ Евгений Рушанский, подобные процедуры уже стали периодическим явлением в политической жизни США, не неся катастрофических последствий для экономики. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, исторический опыт подтверждает, что даже самый продолжительный тридцатидневный перерыв в работе правительства в конечном счете завершался утверждением бюджета и восстановлением нормального функционирования всех институтов. Однако эксперт видит в текущей ситуации скрытый политический потенциал.

Эксперт пояснил, что президент Дональд Трамп может использовать этот административный паралич в качестве инструмента для оптимизации государственного аппарата. Такие вынужденные остановки создают возможность для пересмотра эффективности работы правительственных структур.

По его мнению, за видимым хаосом шатдауна скрывается отработанный механизм американской политической системы, который не только решает текущие бюджетные разногласия, но и периодически служит катализатором организационных изменений в структуре управления.

Ранее Трамп назвал виновника конфликта на Украине.