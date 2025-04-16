Стала известна реакция правительства КНР на угрозы США ввести новые пошлины

Тот факт, что Белый дом заявляет о готовности ввести новые пошлины на китайские товары, говорит о достижении иррационального уровня в использовании таможенных тарифов. Такое заявление сделало Министерство коммерции КНР. Слова его представителей привело РИА Новости.

По словам ведомства, тот факт, что Соединенные Штаты готовы еще раз повысить таможенные тарифы в отношении китайской продукции, говорит о многом.

«Это в полной мере демонстрирует, что США уже достигли иррационального состояния в использовании пошлин в качестве инструмента и оружия», — указали в министерстве.

Ранее уже приводилось сообщение администрации Трампа по поводу ответных мер в отношении Китая. В нем сказано, что США рассматривают возможность введения таможенных сборов на китайский импорт, которые будут достигать 245%. Белый дом пока не предоставил конкретной информации относительно сроков и деталей реализации ужесточенных мер.