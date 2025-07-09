Стала известна судьба Януковича после «евромайдана»

После бегства в Россию в 2014 году экс-президент Украины Виктор Янукович утратил не только власть, но и политическое влияние. Как отмечает политолог Владимир Скачко, Янукович превратился в «живой политический труп» — тело без воли и значения. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что, несмотря на возможные связи с российским истеблишментом и активы, он десятилетие избегает публичности. Его имя не звучит в ключевых переговорах, а соратники вроде Медведчука или Ахметова дистанцировались.

По мнению эксперта, Янукович сегодня не имеет никакого политического веса.

Ранее сообщалось, что Януковича нашли отдыхающим себе преспокойно на Канарах.