Какие люди: Януковича нашли отдыхающим себе преспокойно на Канарах

Экс-участница коллектива «НеАнгелы» Слава Каминская разместила в социальных сетях снимок, на котором запечатлена вместе с мужчиной, напоминающим бывшего главу Украины Виктора Януковича. Фотография была сделана на Канарских островах, сообщает «Страна.UA» в своем Телеграм-канале.

Девушка не смогла предоставить более подробные сведения. Однако она утверждает, что это именно Виктор Янукович.

В таком случае это вызывает как минимум удивление, поскольку Янукович находится под различными санкциями в Европе. А Канарские острова — это территория Испании, которая входит в состав Европейского союза.

Напомним, в 2014 году Виктор Янукович, четвёртый президент Украины, покинул страну. Причиной этому стали массовые протесты, которые получили название Евромайдан. После этого он уехал в Россию и с тех пор живёт там. О его местонахождении не сообщается уже несколько лет.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Рады Кивы.