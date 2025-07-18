Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Пекине в сентябре

Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Пекине в начале сентября. Об этом сообщает Коммерсантъ.

В сентябре этого года в Пекине может состояться встреча лидеров трех крупнейших мировых держав — США, России и Китая. По информации издания The Times, основанных на данных китайских источников, президенты Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут присутствовать на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Главным событием станет военный парад на площади Тяньаньмэнь 3 сентября. Встреча лидеров может стать мощным символическим жестом, направленным на укрепление международного доверия и стабильности. Об этом заявил китайский политолог Цзинь Цаньжун, отметив, что совместное участие в церемонии может послужить началом более тесного сотрудничества.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее подтвердил, что Владимир Путин намерен посетить Пекин 2 сентября для переговоров с китайским лидером. Также не исключено, что американский президент получит официальное приглашение. По сведениям издания, Трамп предпочитает провести подобные встречи на нейтральной или американской территории, но Китай делает ставку на символизм и историческую значимость мероприятия.

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